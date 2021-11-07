إيران تحاول إبعاد اتهامات محاولة اغتيال الكاظمي.. وسائل إعلام تتهم جهات أجنبية بتدبير العملية.. ونشطاء محليون يتهمون طهران

الأحد 07/نوفمبر/2021 - 09:01 م

لاقى هجوم الطائرات بدون طيار على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي ردود فعل واسعة من الجانب الإيراني، وكان هدف طهران هو صرف اللوم وتوجيه أصابع الاتهام إلى قوى مجهولة.

إيران تحاول ابعاد الأنظار

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بشكل عام ردود فعل الحكومة على الحادث بأنها وسيلة لإبعاد إيران عن عملية الاغتيال.

ونجا الكاظمي من المحاولة وأشاد بعد ذلك بـ "صمود وعزيمة قوات الأمن العراقية البطلة"، مضيفا أنه "بخير وبين شعبي".

وبينما عادة ما تكون وزارة الخارجية هي أول من يرد على مثل هذه الحوادث، فإن المتحدث باسم الوزارة لم يكن بهذه السرعة يوم الأحد وجاء رد فعله بعد ساعات من منتصف النهار في طهران. وأدان سعيد خطيب زاده الهجوم بشكل قاطع وكرر بيان إيران المعتمد عن "دعم طهران لاستمرار السلام والاستقرار في العراق".

واتهم رئيس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي سارع بالرد على الأخبار، في تغريدة في الصباح الباكر، "مؤسسات الفكر والرأي الأجنبية" بالوقوف وراء الهجوم، وندد بالهجوم ووصفه بأنه "فتنة جديدة".

وقال أكثر من 140 مستخدمًا على تويتر ممن علقوا على تغريدة شمخاني، بطريقة أو بأخرى، أن التغريدة كانت محاولة لإبعاد إيران عن المحاولة بينما رأى الكثيرون في إيران والعراق يد إيران في مكان ما في القصة.

اتهامات لطهران

الباحث الإيراني المعارض في فرنسا محمد جواد أكبران، اتهم طهران وقال: "لقد كتبت هذه التغريدة لأننا على الأرجح نعلم أن الجميع يعرف من يقف وراء الهجوم".

كما ذكر أكبر أن بعض المؤشرات المميزة في التغريدة التي وجهت أصابع الاتهام إلى طهران.

وكتب المدون الإيراني حميد معيني: "عندما تحدد عمقك الاستراتيجي على أساس الدين ويكون لديك وحدة خاصة من الحرس الثوري الإيراني بها الكثير من المرتزقة وتفتخر بصورك على اللوحات الإعلانية في دولة أخرى، فعليك أن تنتظر مثل هذه المزاعم، وعلى الأقل فكر في احتمال اختراق مراكز الفكر الخاصة بك من قبل مؤسسات الفكر والرأي الأجنبية! "

في غضون ذلك، وصف موقع نور نيوز، المقرب من شمخاني والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محاولة الاغتيال بـ "المشبوهة"، ومحاولة التعتيم على عمل لجنة تقصي الحقائق التي تبحث في اشتباك بين قوات الأمن والجهات الموالية. - متظاهرون ايرانيون الجمعة.

،هددت الجماعات التي تعمل بالوكالة عن إيران في العراق، والتي رفضت نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بالانتقام.

وقال أبو علي العسكري، أحد قادة كتائب حزب الله الموالية لإيران، بعد محاولة الاغتيال إن الكاظمي كان يتظاهر بأنه ضحية في محاولة لكسب المزيد من الشعبية.

فيما دعا مقتدى الصدر، الذي فازت مجموعته في الانتخابات، قوات الأمن للسيطرة الكاملة على العراق - ضربة مبطنة للميليشيات الموالية لإيران. وجدد دعوته لإنهاء النفوذ الأجنبي في العراق، في إشارة أيضًا إلى إيران. كما ندد الزعيم العراقي الآخر عمار الحكيم بالهجوم. كما شجب معظم المسؤولين العراقيين الحاليين والسابقين بمن فيهم الرئيس برهم صالح وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي محاولة الاغتيال.

وقالت نور نيوز إن "رد الفعل السريع لبعض الجماعات الموالية للغرب في أعقاب الهجوم يجعل الحدث يبدو أكثر إثارة للريبة"، لكنها لم توضح السبب ولم تذكر أسماء تلك الجماعات.

في إيران، نشرت وكالتا أنباء فارس وتسنيم المرتبطتان بالحرس الثوري الإيراني تقارير واقعية عن هجوم صباح الأحد ولخصتا ردود الفعل في إيران دون الإشارة إلى خلفية الأعمال العدائية التي يُعرف أن إيران والحرس الثوري الإيراني جزء منها.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية المملوكة للإدارة أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اتصل بنظيره العراقي فؤاد حسين للاستفسار عن صحة رئيس الوزراء؛ ونقلت الوكالة عن أمير عبد اللهيان قوله إن الهجوم نفذته "عناصر شريرة".

فيما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا '' تقريرًا مستفيضًا عن هجوم الطائرات بدون طيار على منزل الكاظمي يسأل عما إذا كانت الولايات المتحدة وراء الهجوم، لكنها لم تصل إلى حد توضيح سبب رغبة الولايات المتحدة في إلحاق الأذى بزعيم لديه علاقات جيدة مع واشنطن. وعزت ايرنا قضية المؤامرة الى جماعات عراقية لم تذكر اسمائها.

في غضون ذلك، نقلت عن معلق عراقي مثير للجدل قوله إن القوات الأمريكية لم تقم بتفعيل المنظومة المضادة للطائرات فوق المنطقة الخضراء ببغداد لوقف الهجوم.

بشكل عام، ألقت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية باللوم على العديد من الجماعات ووسائل الإعلام الإقليمية لوقوفها وراء الهجوم، دون الإشارة إلى الجماعات الموالية لإيران.

وبدلًا من ذلك، نقلت الوكالة عن عدد من قادة الميليشيات الموالية لإيران توجيه أصابع الاتهام إلى دول ووسائل إعلام أجنبية