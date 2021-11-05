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الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال تكريم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، بمناسبة مرور ٢٠ سنة على خدمته في مصر بعد عودته من الخارج، مساء أمس الخميس، بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: "الدكتور القس ثروت قادس شخصية وطنية مصرية تكره التعصب، محب ووطني، جسد  نموذجًا مهمًّا لبناء الجسور بين الشرق والغرب".


كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من السفراء والبرلمانيين وقادة فكر المجتمع المصري.

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الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الانجيلية الدكتور القس ثروت قادس الكنيسة , البوابة نيوز