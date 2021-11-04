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الخميس 04 نوفمبر 2021
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الإسكان : خدمات المواطنين لن تتأثر بنقل الوزارات إلى العاصمة الادارية الجديدة

العاصمة الادارية
العاصمة الادارية
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أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن نقل الموظفين للعاصمة الإدارية سيتم بشكل تدريجي من خلال عدة مراحل في مدة أقصاها 6 أشهر.

وأوضح “عباس” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" الدولة لديها الآن موقع الخدمات الحكومية، وبالتالى مصالح المواطنين والخدمات الحكومية لن تتأثر بعملية نقل الموظفين للعاصمة الجديدة.

وأردف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،: "أول دفعة ستبدأ من 200 إلى 250 موظفا، وخلال 6 أشهر سيتم نقل الموظفين بالإدارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لدينا حوالى 9024 وحدة جاهزين للانتقال وهناك 4000 وحدة أخرى تحت الإنشاء وخلال شهرين أو 3 أشهر سيكونون فى جاهزية كاملة".

أكمل: "بعض العاملين بالدولة تقدموا بطلبات لحجز وحدات سكنية وكل الوحدات تصلح للتمويل العقارى الجديد حتى الوصول لسن المعاش، وبالنسبة للمواصلات فإن الزملاء فى وزارة النقل وضعوا خطة متكاملة من أجل نقل الموظفين".
 

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المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية - الإسكان الاجتماعي الوزارات نقل العاصمة الإدارية الجديدة