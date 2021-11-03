السبت.. مناقشة المجموعة القصصية “نهاية سعيدة”

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 09:12 م

يعقد صالون سالمينا الثقافي ندوة يوم السبت القادم، لمناقشة المجموعة القصصية "نهاية سعيدة" للكاتب محمد وفائي، والصادرة عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع.

يدير الندوة الكاتبة علياء هيكل، ويناقشه المفكر حزين عمر، والدكتورة قدرية سعيد أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون، والدكتور محمود عطية نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، والدكتور بسيم عبد العظيم استاذ الادب والنقد بجامعة المنوفية، وذلك في السادسة مساء.

ويحضر كل من الدكتورة نهال القويسني خبير الامم المتحدة وأستاذ اﻻقتصاد في البنك الدولي، والمهندس شريف العصفوري مهندس بحري سابق وكاتب، والكاتبة عبير عبد الله، والكاتب حمدي عبد الرازق والشاعر هشام العربي