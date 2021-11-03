المركزي: ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية لـ 40.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 04:36 م

كشف البنك المركزي المصري، عن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر أكتوبر 2021.

وقال البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى نحو 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021، مقابل احتياطي نقدي أجنبي بلغ قدره نحو 40.825.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021.

وكان قد أشار رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح الذي طبقته مصر في 2016، مكن من بناء احتياطي نقدي قوي يزيد عن 40 مليار دولار حاليا، وهذا يفوق المعايير العالمية للاحتياطات الدولية المطلوبة، كما ساعد في إعادة بناء أصول البنوك المصرية بالخارج وساعد في التصدي للصدمات الخارجية.

وتوقع نائب محافظ البنك المركزي المصري، استمرار حالة الاستقرار والزيادة في حجم في الاحتياطات الدولية نتيجة انتهاج البنك المركزي لسياسات نقدية ساعدت على إحداث كثير من الاستقرار والتحسين في تقييم الأوضاع الخارجية لمصر وظهر ذلك في تقارير التصنيف الائتماني الدولية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الثلاث.