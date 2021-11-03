كورونا في السعودية.. تسجيل 45 إصابة جديدة و48 حالة شفاء

الأربعاء 03/نوفمبر/2021 - 05:16 ص

أعلنت وزارة الصحة في السعودية، تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدة بكوفيد-19، بينما تم تسجيل 48 حالة شفاء جديدة من هذا الفيروس التاجي، وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

كما أشارت الصحة في المملكة العربية السعودية في بيانها اليومي لمعرفة مستجدات فيروس كورونا، إلى تزايد العدد الإجمالي لحالات الإصابة لتصل إلى 548711 حالات إصابة، وارتفاع العدد الإجمالي لحالات الوفاة لتبلغ 8798 حالة وفاة، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء لتصل إلى 537653 حالات شفاء وذلك منذ بداية جائحة فيروس كورونا.