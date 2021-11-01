ads
الإثنين 01 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 1046 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2055248 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23170 ، فيما تم تسجيل 1861 حالة تعاف جديدة، مما رفع عددها الكلي إلى 2002372 حالة.

كورونا العراق إصابات حصيلة وفيات