كورونا في العراق.. تسجيل 1046 إصابة جديدة

الإثنين 01/نوفمبر/2021 - 03:10 ص

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2055248 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 32 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 23170 ، فيما تم تسجيل 1861 حالة تعاف جديدة، مما رفع عددها الكلي إلى 2002372 حالة.