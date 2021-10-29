بالفيديو.. نشاط الرئيس السيسي خلال أسبوع

الجمعة 29/أكتوبر/2021 - 01:57 م

عرضت فضائية " إكسترا نيوز " تقريرا مفصلا عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال الأسبوع الماضي.

واستهل الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه باستقبال رئيس وزراء دولة " ألبانيا "، بقصر الاتحادية ، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة بين البلدين.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الزراعة ، وعدد من المسؤولين ، ووجه بضرورة استمرار حصر مخالفات الأراضي الزراعية.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مسجلة بفعاليات " أسبوع القاهرة للمياه " ، وأكد خلالها ضرورة التوصل لاتفاقية ملزمة بشأن قضية سد النهضة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ، وأكد على تطلعه لتطوير العلاقات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعات جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية بالكليات الحربية.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ المصرية، وذلك بعد سنوات عديدة ، شاكرا الشعب المصري ورجاله من الشرطة والجيش في توفير الأمن والاستقرار .

واستقبل الرئيس السيسي نظيره الروماني ، واجراء مراسم الاستقبال الرسمي ، وعقد الرئيسان جلسات مباحثة ثنائية .

