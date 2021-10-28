كورونا في المغرب.. تسجيل 398 إصابة جديدة

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 05:59 ص

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 945201 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 11 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14647، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 925434 حالة شفاء.