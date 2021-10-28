مواطنو بيلا في كفر الشيخ : رمموا مسجد أبو غنام الأثري

الخميس 28/أكتوبر/2021 - 06:16 ص

يطالب مواطنو مدينة بيلا التابعة إلى محافظة كفر الشيخ بترميم مسجد أبوغنام الأثري، وأوضح المواطنون أن رواد مسجد العارف سيدى سالم البيلى أبوغنام والشهير بمسجد «أبوغنام» الأثرى معرض للانهيار نتيجة التشققات التى أصابت جدران المسجد الذى تأُسس عام ٧٠٠ هجرية، وطالبوا بالتدخل الفورى لحل مشكلة المسجد المُمتدة على مدى أكثر من٢٠ عامًا مُنذ أن أصبح خاضعا لوزارة السياحة والآثار فى عام ٢٠٠١.

ويناشد المواطنون اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الآثار بإنقاذ المسجد والإسراع فى أعمال ترميم وتجديد المسجد حتى يُصبح مزارًا سياحيًا ويليق باستقبال المُصلين، خاصةً أن ذلك يأتى تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترميم وتجديد مساجد وأضرحة آل البيت على مُستوى الجمهورية.