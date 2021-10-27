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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

العالم

الولايات المتحدة تسجل 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 45,468,434، و‏الوفيات 736,048.‏

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