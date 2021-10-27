سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 45,468,434، والوفيات 736,048.
العالم
الولايات المتحدة تسجل 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.