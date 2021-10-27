الولايات المتحدة تسجل 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 04:15 ص

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 105,271 إصابة جديدة و1,225 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد. (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن الحصلية الإجمالية للإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 45,468,434، و‏الوفيات 736,048.‏