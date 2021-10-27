سجلت موريتانيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات 37032، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 792.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 43 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت موريتانيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.