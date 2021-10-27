كورونا في موريتانيا.. تسجيل 43 إصابة جديدة

الأربعاء 27/أكتوبر/2021 - 12:21 ص

سجلت موريتانيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات 37032، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 792.