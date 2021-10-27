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الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في موريتانيا.. تسجيل 43 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت موريتانيا 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تُسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات 37032، فيما استقرت الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 792.

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