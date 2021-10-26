سفير فنزويلا: قدمنا ضمانات للشعب وللمجتمع الدولي لضمان نزاهة الانتخابات

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 07:22 م

تشهد جمهورية فنزويلا تحولا حقيقيا نحو المسار الديمقراطي في كافة مؤسسات الدولة كخطوة هامة في مفاوضات المصالحة بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بمختلف أطيافها.

وتمثل الانتخابات المحلية والإقليمية التي من المفترض إجراؤها في الشهر القادم نوفمبر 2021 خطوة مهمة لتعميق الممارسة الديموقراطية، وتأكيد بأن جهود المصالحة قد بدأت تجني ثمارها من خلال موافقة أكثر من 20 حزبًا مجتمعين في تحالف ديموقراطي عن نيتهم خوض هذه الانتخابات.

إضافة إلى موافقة المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على المشاركة في المراقبة على تلك الانتخابات والجدير بالذكر أن مصر تشارك بعدد من المراقبين وكذلك عدد من الدول الافريقية مثل بنين وتونس وهذا يوضح مدى رغبة الحكومة الفنزويلية في الانفتاح على العالم والرغبة الحقيقية في التغيير بما فيه صالح الشعب الفنزويلي.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة دراسات أمريكا اللاتينية في مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة فنزويلا في أحد فنادق القاهرة بعنوان "فنزويلا قراءة في مسار الانتخابات المحلية 2021".

وأكد السيد ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا في القاهرة في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة قدمت ضمانات جيدة للغاية للشعب وللمجتمع الدولي لضمان نزاهة الانتخابات كما فرضت نظام الكتروني جديد ومميز لاحتساب الأصوات يخلو من أي فرصة للتلاعب في نتائج الانتخابات وصرح أن حكومة فنزويلا حريصة أكثر من غيرها على إتمام العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة.

كما أكدت الأستاذة اليان بطرس رئيس وحدة دراسات أمريكا اللاتينية بمركز الحوار الى التزام فنزويلا بالجدول الزمنى المعد مسبقا بالإضافة إلى تنظيم محاكاه انتخابية ناجحة فاقت التوقعات في 10 أكتوبر الحالى، وأشارت الى ان هذه الندوة هي حلقة في سلسلة حلقات وندوات ينظمها المركز باستمرار بالتعاون مع سفارة فنزويلا بالقاهرة للتعريف بالتغيرات الجارية في دولة فنزويلا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل طرح رؤى جديدة للتعاون.

وقدمت الدكتورة ايمان عبد الحليم الباحثة بالمركز الدبلوماسي ورقة عمل بعنوان " الاستحقاق الإقليمي والبلدي في فنزويلا ..طموحات وتحديات" تضمنت شرح تفصيلى لضمانات العملية الانتخابية والخطوات الإجرائية التي ستتبع بالإضافة الى تحليل شامل لأبعاد العملية وادوار كافة الأطراف السياسية حكومة ومعارضة في استقرار الحياه السياسية وبناء الدولة في فنزويلا. وقام بالتعقيب على هذه الورقة النائب عاطف مغاوى عضو مجلس النواب، وادار الندوة الدكتور محمد طلعت نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية