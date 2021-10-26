أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 11:17 ص

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، رغم تراجع السعر العالمي للمعدن النفيس وصعود الدولار.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، إلى 912.45 جنيه، مقابل 908.12 جنيه خلال تعاملات أمس الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات اليوم، نحو 798.41 جنيه مقابل 794.62 جنيه أمس الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات الثلاثاء، نحو 684.35 جنيه مقابل 681.10 جنيه أمس.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 532.27 جنيه مقابل 529.74 جنيه أمس.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 465.22 جنيه مقابل 454.06 جنيه أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 342.17 جنيه مقابل 340.54 جنيه أمس.

وصعد سعر الأوقية (الأونصة) في مصر إلى 28377 جنيها (1804 دولارات) مقابل 28242 جنيها (1798 دولارا) أمس. وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) عند فتح تعاملات اليوم، ليسجل نحو 6387 جنيها (406.10 دولار) مقابل 6357 جنيها (404.44 دولار) أمس.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.