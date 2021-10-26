كورونا في المغرب.. تسجيل 101 إصابة جديدة

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 03:11 ص

سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944378.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 9 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14621، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 924750.