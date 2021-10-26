سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944378.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 9 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14621، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 924750.
بوابة العرب
كورونا في المغرب.. تسجيل 101 إصابة جديدة
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سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944378.
سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 944378.