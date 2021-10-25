سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 270 إصابة جديدة و10 حالات وفاة
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.