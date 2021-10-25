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الإثنين 25 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 270 إصابة جديدة و10 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 وفيات و270 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 97.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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