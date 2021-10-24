استمرار حبس متهم بمعاكسة فتاة في مترو المعادي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 03:53 م

أمر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم، باستمرار حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بمعاكسة فتاة بمحطة مترو المعادي، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت البداية بورود بلاغ للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى من (إحدى الفتيات) بأنه حال استقلالها أحد قطارات مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو قام أحد الأشخاص "مجهول" بمعاكستها والإتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة - له معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى أمكن ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق وحيازته (كمية من مخدر البودر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وللمواد المخدرة بقصد التعاطى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.