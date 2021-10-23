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السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 23 أكتوبر 2021

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم السبت بعد ارتفاعه أمس  وسجل سعر الجرام 21 نحو  783 جنيها.

 وسجل سعر  عيار 18 نحو 671 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 894.9 جنيه للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6264 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1790.91 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1792 دولارا.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.

الذهب الدهب عيار 21 الذهب عيار 24 الجنيه الذهب , البوابة نيوز