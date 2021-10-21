كورونا في الأردن.. 1232 إصابة جديدة و8 حالات وفاة

الخميس 21/أكتوبر/2021 - 06:05 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 846033 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 818985 حالة شفاء بعد تسجيل 1056 حالة إضافية، كما سجلت 8 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10903 حالات.