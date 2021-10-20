غلق وتشميع 95 محلا مخالفا بحدائق الأهرام في الجيزة

الأربعاء 20/أكتوبر/2021 - 01:37 م

شنت محافظة الجيزة حملات علي مدار أسبوعين تمكنت خلالها من غلق وتشميع 95 محال ومنشأة تجارية مقامة بالمخالفة بحدائق الأهرام، بالإضافة إلى رصد وإزالة 60 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى الغرض التجارى مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك وفقا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود ضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المنشآت التجارية المقامة بالمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفيما يتعلق بحملات مواجهة الإشغالات وإزالة التعديات علي الطريق العام ومعوقات السير فقد تم ضبط والتحفظ علي 267 مركبة توك توك و45 تروسيكل مخالفين لإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى رفع 3400 حالة إشغال ومصادرة 1500 قلب شيشة ورفع وإزالة 160 إعلان مخالف وتحرير 1200 محضر للمنشآت المخالفة لحين استكمال إجراءات الغلق والتشميع.

وشملت مجهودات محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام شن 63 حملة على المطاعم بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير 115 محضر بيئى لمحال مخالفة للاشتراطات البيئية إلى جانب توجيه عدد من الحملات للسيطرة على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتسليمها للجهات المختصة بالرعاية، ويجرى التنسيق لتوجيه حملات للمرور على دور المسنين لرصد أى مخالفات بها.

كما قامت المحافظة من خلال هيئة النظافة والتجميل برفع الرتش والمخلفات الملقاة بـ18 قطعة أرض فضاء بالإضافة إلى رفع القمامة والمخلفات من 20 قطعة أرض أخرى.