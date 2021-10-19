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الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في لبنان.. تسجيل 300 إصابة جديدة و5 حالات وفاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 634209 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8430 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.

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