"القباج" تكرم علي جمعة على مجهودات "مصر الخير" في دعم التعليم المجتمعي

الإثنين 18/أكتوبر/2021 - 08:13 م

كرمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، على مجمل مجهودات مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم والمدارس المجتمعية التي تنشئها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التضامن لإعادة دمج الطلاب المتسربين من التعليم داخل المنظومة التعليمية مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعى حول "تكافؤ الفرص التعليمية" تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات وممثلاً عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دعم التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو من حُرموا من التعليم بسبب أماكن السكن النائية، معلنة عن أن الوزارة أسهمت في دعم 34 ألف طالب وطالبة بمدارس المجتمع بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي نجح في إنشاء 1000 حضانة العامين الماضيين وفي سبيله إلى زيادة 3500 حضانة بقرى حياة كريمة، كما قامت الوزارة بإضافة شرط الحصول علي الدعم النقدي "تكافل" بإلحاق 5 مليون طفل من الأسر المستفيدة بالتعليم وانتظامهم في الحضور بنسبة لا تقل عن 80%.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية، وبهدف تقديم الخدمات للطلاب غير القادرين وذوي الهمم، وإتاحة خدمات بنك ناصر الاجتماعي للتمكين الاقتصادي والشمول المالي لهيئات التدريس وطلاب الجامعات، وحث الطلاب على المشاركة والتطوع والتبرع بالدم من خلال الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى تكثيف خدمات التوعية بموضوعات برنامج "وعي" ومناهضة التعاطي والإدمان وتحفيز حس المواطنة لدى الشباب.

وسردت القباج في نهاية كلمتها توصيات المؤتمر أولها أن الوزارة اتخذت قراراً بإعفاء مكلفات الخدمة العامة اللاتي يقمن بتعليم 10 أميات وأميين من أداء الخدمة لمدة عام وتسليمهم شهادة الانتهاء من الخدمة حال نجاح هؤلاء العشرة في اختبارات محو الأمية وتعليم الكبار، وثانيها أن تقوم الوزارة بدعم التعليم المدرسي والمهني لمليون طالب خارج برامج الدعم النقدي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وثالثها أن الوزارة تخطط لفتح 3500 حضانة طفولة مبكرة و500 مدرسة مجتمع في قرى حياة كريمة، ورابعها هو توفير الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة للطلاب ذوي الهمم وتقديم لغير القادرين منهم كافة أشكال الدعم، وخامسها هو إطلاق حملة لجمع التبرعات تحت حساب المؤسسة العامة للتكافل لدعم تكافؤ الفرص التعليمية لجميع أطفال مصر، والمساهمة في خفض نسب الأمية من خلال الحملة القومية التي ينفذها جميع الشركاء المعنيين لمحو أمية مليون مواطن ومواطنة.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم هو بوابة العبور الحقيقية إلى مستقبل أفضل، والدولة المصرية استثمرت في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم جديد عصري بمقاييس جودة عالمية؛ متاح لجميع أبناء الوطن بفرص متساوية؛ كي ينعم أبناؤنا الطلاب بمستقبل أفضل؛ وكي ينقلوا وطنهم مصر إلى مصاف الدول الكبرى.

ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن "مصر الخير" مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني بدأت العمل منذ عام 2007، ووجدنا مدارس مجتمعيةوأن هناك 80 مدرسة أنهت معها منظمة اليونسيف ثم تركتها دون رعاية أو استمرار وتواصل ولمعرفتنا بشدة احتياجنا لنوعية هذه المدارس أخذنا 80 مدرسة في مؤسسة "مصر الخير" لتقوم بالرعاية والإنفاق عليها وتطويرها والانطلاق بها حتى أصبح لدينا الآن فى "مصر الخير" نحو 1080 مدرسة في 14 سنة.

وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن هذا يبين لنا مدى الدفع والقوة والانطلاق فنجد أن معالى وزيرة التضامن تريد إنشاء 500 مدرسة في سنة واحدة يعني مجهود 7 سنوات في سنة واحدة وهذا هو الانجاز والخير مصداقا لقول الله تعالى "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".

وأضاف: يوجد فى مصر 4200 قرية وتوابع هذه التوابع لا تصل اليها المدارس، حيث تأتي فجوة هذا البلاء الذي نسمية بالأمية التي نريد القضاء عليها ومن أجل ذلك جاءت المدارس المجتمعية فنجحت نجاحا باهرا، نجاحاً قوياً اعترف به الجميع، والمنتج الذي جاء منه أبهر كل الناس مما يبين لنا تلك الجينات الحضارية عند الإنسان المصري عندما اتيحت له فرصة التعليم نجح وأبدع.

ويأتي المؤتمر فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تخصيص موازنة إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة بدء من حضانات الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي ومدارس المجتمع، والتعليم الجامعي والمعاهد، بالإضافة إلى دعم طلاب مؤسسات الرعاية، وطلاب المناطق النائية والطلاب ذوي الهمم، والمسجلين بالتدريب المهني والحرفي لإتاحة فرصة ثانية للتعليم والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية مبادرة محو أمية مليون مواطنة ومواطن من الأميين في إطار المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع.

وشهد المؤتمر تكريم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية وزملائهم وأبناء تكافل الذين حصلوا على منح للدراسة الجامعية العام الماضي، كما تم تكريم مؤسسات العمل الأهلي، وقامت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدعم تكافؤ الفرص التعليمية، حيث أكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تخفيف حدة الفقر متعدد الأبعاد ، بدعم الحق في التعليم والصحة والسكن الكريم والعمل وأيضاً الحق في الثقافة والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرة إلي أن بوابة التنمية تبدأ من الطفولة المبكرة ومن الإلحاق بالتعليم الجيد، لذلك اتخذ رئيس الجمهورية قرارًا حاسمًا بأن العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لا تترك أحدًا خلف الركب وأن يكون التعليم متاحًا للجميع، وأصدر سيادته قرارًا بتخصيص نصف مليار جنيه لدعم التعليم لجميع الفئات الأولي بالرعاية انطلاقا من تبني الدولة مبادئ وسياسات العدالة الاجتماعية.