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الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021

الذهب
الذهب
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انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 بقيمة جنيهين، وسجل عيار 21 نحو 773 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 662 جنيها، وعيار 24 نحو 883 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6184 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1763 دولارا للأوقية.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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