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الإثنين 18 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

السيسي يهنئ الشعب المصري والعربي بذكرى المولد النبوي الشريف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى حلول المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي على حسابه علي موقع “ تويتر ”: أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية، فسلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد.

وأضاف: الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسئولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر، وإنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر. كل عام وأنتم بخير.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي - المولد النبوي الشريف كل عام وأنتم بخير النبي محمد صلي الله عليه وسلم السيسي