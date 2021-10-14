بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "أريبا" لدعم حلول الدفع الإلكترونية

الخميس 14/أكتوبر/2021 - 03:15 م

وقع بنك مصر اتفاقية تعاون مع شركة "أريبا مصر" المتخصصة في التقنية المالية وحلول الدفع الرقيمة، لتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الإلكترونية الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية لشركاء بنك مصر من التجار والمؤسسات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد.

ووقع الاتفاقية عن بنك مصر عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وعن "أريبا مصر" ماهر ميقاتي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "أريبا مصر" بتوفير خدمات قبول المدفوعات الالكترونية المتكاملة للتجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك، حيث تستهدف نشر الآلاف من نقاط البيع الإلكترونية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التجارة الالكترونية لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الانترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات، بالإضافة الى تعميم استخدام خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية بالإضافة الي خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية علي اجهزة الهاتف المحمول.

وصرح عاكف المغربي نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، بإن البنك يسعى دائما إلى التعاون مع كبريات شركات التقنية المالية والدفع الإلكتروني بهدف إطلاق خدمات تكنولوجية حديثة تستهدف مختلف شرائح العملاء، وذلك بهدف دعم الجهود الحثيثة التي تبذل على جميع الأصعدة لتعزيز الشمول المالي تماشيا مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن، والذي يساهم بدوره في نمو معدلات استقطاب شرائح المجتمع المختلفة من خلال إدراج خدمات تكنولوجية مستحدثة بالشراكة مع كبرى شركات الدفع الإلكتروني، وتعد الشراكة مع شركة “أريبا مصر” لدعم سبل المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم خطوة لدفع جهود الشمول المالي نظرا للدور الحيوي الذي يمثله الشمول المالي وما له من آثار ايجابية على تعظيم معدلات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. ويأتي ذلك انطلاقاً من ايمان بنك مصر بأن التحول الرقمي أصبح مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات.

من جانبه قال ماهر ميقاتي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أريبا مصر"، إننا سعداء للغاية بشراكتنا مع بنك مصر الذي يعد من البنوك الرائدة في مجال الدفع الإلكتروني في مصر، والتي تمثل إحدى الأسواق الحيوية والواعدة بالنسبة لنا. ولقد استطاعت "أريبا مصر" منذ تأسيسها أن تتبوأ مكانة متميزة في مجال توفير حلول المدفوعات الرقمية، وخدمات نقاط البيع والتجارة الالكترونية، وحلول إدارة الأعمال للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على امتداد جميع القطاعات الاقتصادية. وهي اليوم توفر خدمات الدعم لشبكة تضم أكثر من 65 % من أجهزة نقاط البيع بدولة لبنان بالإضافة الي التوسع بنشر خدماتها بكل من العراق والأردن وقطر، ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وجودنا في مصر والمنطقة وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية وفقا لخطة التحول الرقمي والشمول المالي بمصر. وأضاف السيد ميقاتي أن هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة في إطار استراتيجية شركة أريبا مصر للمساهمة في دعم التحول الرقمي وتماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري حيث أن الشركة تمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتلك النوعية من المدفوعات على أفضل وجه مما يسهل تعاملات المواطنين ويجعلها أكثر أمانا.

من جهته قال إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ان البنك قد حقق قفزة في نشر نقاط البيع حيث ارتفع عددهم من 19 ألف إلى 167 ألف نقطة بيع في ديسمبر الماضي وصولا الي 315 ألف نقطة بيع بنهاية النصف الأول من عام 2021 وعلى مستوي الخدمات الأخرى فإن بنك مصر يحتل المركز الأول في معاملات الدفع من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code بحصة سوقية ب هي الاكبر من المعاملات الشهرية، وعلى مستوى التجارة الإلكترونية E-Commerce، فقد حقق بنك مصر أعلى معدل نمو في سوق خدمات التجارة الإلكترونية مقارنه بحجم نمو السوق المحلى وفقا لتصريح البنك المركزي للشهر السابق، كما يتبنى البنك في استراتيجيته خلال الأعوام القادمة العمل على دعم التكنولوجيا المالية Fintech و Tap on Phone بهدف تقديم خدمات مصرفية ومالية متميزة لتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.