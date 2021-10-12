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الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

رئيس إيطاليا لنظيره الألماني: حان الوقت للبدء فى إرساء الأساس لمستقبل أوروبا

رئيس إيطاليا سيرجيو
رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا ونظيره الألماني شتاينماير
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قال رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا لنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت للبدء من جديد عقب حالة الطوارئ التي فُرضت للسيطرة على جائحة فيروس (كورونا).

وأضاف ماتاريلا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، "حان الوقت للبدء من جديد، نرسي الأساس لمستقبل الاتحاد الأوروبي والذي يجب أن يكون أقوى وأكثر تماسكًا".

وأوضح ماتاريلا خلال اجتماعه بشتاينماير في السفارة الإيطالية في برلين اليوم أن الطاقات الدينامية لإيطاليا وألمانيا، على جميع المستويات، من المستوى المركزي وحتى الهيئات المحلية موجهة نحو الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.

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