"مصر الخير" تنظم احتفالية تسليم أجهزة تعويضية لذوي الهمم جنوب سيناء

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 01:42 م

نظمت مؤسسة "مصر الخير" اليوم الثلاثاء، احتفالية توزيع الأجهزة التعويضية التى وفرتها المؤسسة لتوزيعها على ذوي الهمم بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وبرعاية قيادة قوات شرق القناة، وذلك من خلال القوافل الطبية التى تم إطلاقها لإجراء الكشف الطبي وتحديد مقاسات الأجهزة التعويضية لتسليمها إلى مستحقيها وذلك فى إطار احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

وحضر الاحتفالية الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، محمد عبدالرحمن نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، عبدالعزيز سرور مدير مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بطور سيناء ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفى كلمتها توجهت الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بالشكر للقيادة السياسية على اهتمامها البالغ بذوي الهمم، ولمؤسسة "مصر الخير" وما تقوم به من مجهودات ملموسة بالمحافظة.

وأعربت عن سعادتها لتزامن الاحتفالية مع احتفالات انتصار حرب أكتوبر المجيدة.

ولفت إلى أن عبدالعزيز سرور، مدير مركز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة بطور سيناء ممثلاً لوزارة التضامن الاجتماعي، تشارك مؤسسة مصر الخير في إطلاق القوافل لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن برنامج القوافل الطبية الذي تنفذه المؤسسة.

وأكد محمد عبدالرحمن، نائب العضو المنتدب لمؤسسة مصر الخير، فى كلمته أن إطلاق مؤسسة "مصر الخير" للقوافل الطبية بمحافظة جنوب سيناء يأتي متزامناً مع احتفالات حرب أكتوبر 1973 المجيدة فى ظل الدعم الكبير والاهتمام البالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، وكذلك التعاون الكبير مع وزارة التضامن الاجتماعي فى هذا المجال.

وأشار إلى أن توزيع الأجهزة التعويضية تضمن مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى: قافلة طبية للكشف وتحديد الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والإعاقات السمعية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تسليم الأجهزة التعويضية والسماعات الطبية وتركيب الأطراف الصناعية وتسليم الكراسي المتحركة.

وأوضح نائب العضو المنتدب لمؤسسة "مصر الخير"، أن تنظيم المؤسسة للقوافل الطبية يأتي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتحت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الهدف من القوافل هو مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء بمدن (نويبع - طابا - دهب - الطور) في توفير حياة كريمة ولائقة لتساهم في توفير الظروف اللازمة لتسهيل اعتمادهم على أنفسهم ومشاركتهم بأنشطة المجتمع.

وأشار عبدالرحمن إلى أن القوافل الطبية الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، شملت توقيع الكشف الطبي على المستفيدين من ذوي الهمم، وتوزيع الأجهزة التعويضية عليهم بعد أخذ كافة المقاسات اللازمة لذلك.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إنه تم تسليم وتشغيل عدد 124 سماعة طبية، وتسليم وتشغيل 12 كرسي كهربائي متحرك وعدد 1 كرسي متحرك عادي، فضلا عن تركيب وتأهيل عدد 8 طرف صناعي، مع تسليم 13 عصا بيضا للمكفوفين، بالإضافة إلى تسليم عدد 2 لاب توب ناطق بإجمالي 160 مستفيداً.

وأضافت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، أن الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسة "مصر الخير" تتميز بأنها يتم تصنيعها خصيصا للمستحقين بعد أخذ المقاسات المناسبة لهم والاعتماد على أفضل الخامات لتقديم أفضل خدمة تؤهل المستحقين على الاندماج في المجتمع بشكل طبيعي ويؤهلهم لتحويلهم إلى أشخاص منتجين وفعالين في المجتمع.

وأشارت الجوهري إلى أن الخدمات الطبية التي قدمتها مؤسسة "مصر الخير" تنوعت في القافلة المرحلة الأولى، إلى عدة خدمات تشمل: "خدمة كشف الأنف والأذن لأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وخدمة مقياس السمع بواسطة فنيين متخصصين بأحدث أجهزة قياس السمع، وخدمة عمل قوالب السماعات الطبية، وخدمة الكشف لأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وخدمة عمل مقاسات للأطراف الصناعية لحالات ذوي الإعاقات الحركية، بالإضافة إلى عمل جلسات تاهيل بدنى وتأهيل نفسي للمستحقين قبل تسليم الأطراف الصناعية للتأكيد علي معرفة الاستخدام بشكل سليم".