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الأحد 10 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

محافظة الجيزة تطالب المواطنين بعدم التكدس والتزاحم أمام المدارس

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تقدمت محافظة الجيزة بخالص التهنئة للمواطنين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد مع خالص التمنيات بالنجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب . 

وناشدت محافظة الجيزة أولياء الأمور بالتعاون مع أجهزة المحافظة، وعدم التكدس والتزاحم أمام المدارس وذلك حرصا على سلامة الطلاب وتطبيقا للإجراءات الاحترازية . 

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع أى مخالفات او إشغالات للباعة الجائلين من محيط المدارس، والقيام بحملات تطهير وتعقيم دوري للمدارس من الداخل والخارج مع اتخاذ كافة التدابير للحد من انتشار فيروس كورونا. 

محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد أجهزة المحافظة