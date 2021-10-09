"نواب ونائبات قادمات": الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد المصري

السبت 09/أكتوبر/2021 - 04:21 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، أن الدولة أصبحت تهتم بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فيها الحرف اليدوية والتي تعد أحد أشكال مقومات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المؤتمرات والمعارض التي ترعاها الدولة ومنها معرض تراثنا تعد خطوة كبيرة في مجال دعم الصناعة وتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وأضافت في بيان اليوم أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل يمكن توفيرها من الحرف اليدوية في مجالات مختلفة سواء صناعة الجلود او الاقمشة أو فيما يتعلق بالتحف والأعمال الخشبية وغيرها من المجالات التي يتم تصنيعها يدويا لافتة إلى أن هناك العديد من التجارب يمكن أن يتم الاستفادة منها في تطوير هذا المجال الهام

وأشارت إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة خلال السنوات الأخيرة بهذه الحرف والمنتجات التراثية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التي تهدف إلى دعم هذه الفنون الحرفية وعرض منتجاتها المتميزة مشيرة الي أن الحكومة توفر كافة الدعم لهذا القطاع سواء فيما يتعلق بالتمويل أو دراسة الجدوى أو حتى التسويق.

ويفتتح معرض تراثنا للجمهور اعتبارا من اليوم السبت في تمام الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء، ويوميا حتى 15 أكتوبر من الساعة 11 صباحا وحتى العاشرة مساء.