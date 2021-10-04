مبابى يخرج عن صمته: سأرحل عن باريس في نهاية يوليو

الإثنين 04/أكتوبر/2021 - 03:19 م

كشف الفرنسي كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، عن رغبته فى الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

وتحدث مبابى عبر شبكة "RMC "، عن رغبته فى الرحيل عن باريس سان جيرمان، قائلاً: "طلبت المغادرة، لأنه منذ اللحظة التي لم أرغب في التمديد فيها، أردت أن يستفيد النادي ماديا من بيعي، ليتمكن من إحضار بديل جيد يعوض رحيلى".

وأكمل: "لقد أخذت كل شئ من "بى اس جى"، لقدم منحونى الكثير، وكنت دائمًا سعيدًا على مدار 4 سنوات قضيتها هنا، وما زلت بين صفوفه حتى الآن".

وكشف عن موقفه مع الفريق فى الفترة المقبلة، قائلاً: "لقد حسمت موقفي في وقت مبكر بما يكفي، حتى يتمكن النادي من التصرف".

وتابع: "أردت أن يخرج الجميع من هذا الموقف أقوى، وأن نتجاوز الأمر يدًا بيد، وإبرام صفقة جيدة، وقد احترمت ذلك، وقلت أيضا إذا رفضت الإدارة رحيلي، سأبقى، وقال الناس إنني رفضت 6 أو 7 عروض لتمديد عقدي، وأنني لم أعد أرغب في التحدث إلى ليوناردو، وهذا ليس صحيحًا على الإطلاق، بل كانت قنوات الاتصال بيننا قائمة".

وأضاف: "أبلغوني بأنني سأتحدث من الآن فصاعدا مع رئيس النادي ناصر الخليفي، ولا أعلم هل هذا معناه أن ليوناردو لم يتوصل لحل معي، وهذا على المستوى الشخصي، لم يعجبني قول "إنه يطلب الرحيل في الأسبوع الأخير من أغسطس" لأبدو وكأنني لص، لأنني قلت إننى أريد المغادرة في نهاية يوليو".

ويتفاوض ريال مدريد الإسبانى مع النجم الفرنسى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجاري.