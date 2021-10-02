أسعار الذهب اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:05 ص

تراجعت أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم السبت، وسجل عيار 24 من 880 جنيه للجرام، وعيار 22 نحو 805 جنيه للجرام، فيما تراوح سعر عيار 21 من 768 إلى 770 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل 660 جنيه للجرام.

ويلغ عيار 14 513 جنيه للجرام، فيما جاء سعر عيار 12 نحو 439 جنيه للجرام.

وسجلت الأونصة 27,368 إلى 27,297، بينما تراوح الجنيه الذهب بين6,160 إلى 6,144 جنيه، وسجل الكيلو 880,000 إلى 882,286 جنيه.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.