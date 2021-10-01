الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 11:04 ص

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «طالب بالإعدادية يطور روبوت لجمع نفايات مستشفيات العزل»، فرغم صغر سنه الذي لم يتعدَ 14 عاما تمكن ياسين علي من ابتكار روبوت لتجميع النفايات الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة آمنة.

الروبوت يحمل اسم رمسيس ويشارك به في مهرجان العلمين ومسابقة شباب مصر للمهارات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الإسكندرية ليكون أصغر متسابق في تخصص الإنسان الآلي.

حيث أراد الطالب السكندري أن يترجم دراسته بالبرمجة في تحقيق السلامة للمواطنين وبخاصة العاملين في المسشتفيات لينجح في ابتكار روبوت للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع انتقال العدوى بالمستشفيات وغيرها من الأماكن العامة.

ويستطيع الروبوت من خلال صغر حجمه والتحكم في حركته التجول في الغرف وتجميع الكمامات والقفازات وغيرها من النفايات الطبية، كما أصبح ياسين سفيرا طلابيا لعدة منصات عالمية كما حصل على المركز الأول عالميا مرتين على التوالي في مسابقة لبرمجة الألعاب والأول على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وإدارة وسط في مسابقة «الإبداع- طموح» في فرع البرمجة عام 2021.