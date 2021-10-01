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الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية انخفاضًا عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 556.48 نقطة بما يعادل 1.62 بالمئة إلى 33834.24 نقطة، فيما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، منخفضًا 53.22 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 4306.24 نقاط.
كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 68.14 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 14444.30 نقطة.

مؤشرات ستاندرد أند بورز سوق الأسهم بورصة نيويورك سوق الأسهم الأميركية