سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 01:03 ص

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية انخفاضًا عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 556.48 نقطة بما يعادل 1.62 بالمئة إلى 33834.24 نقطة، فيما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، منخفضًا 53.22 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 4306.24 نقاط.

كما هبط مؤشر ناسداك المجمع 68.14 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 14444.30 نقطة.