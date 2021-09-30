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الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

وزارة العدل ترفع رسوم سيارة التوثيق المتنقلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6167 لسنة 2021، بزيادة رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للأفراد من 500 جنيه إلى 1000 جنيه وللشركات من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه.
وفي ذلك الصدد تابعت وزارة العدل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بجميع مكاتب ومقرات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا.
وشددت الوزارة في بيان لها  على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لجميع المكاتب علي مستوى الجمهورية حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

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نقل وزارة العدل الشهر العقاري فيروس كورونا الإجراءات الإحترازية