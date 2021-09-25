أسعار الذهب اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

السبت 25/سبتمبر/2021 - 09:08 ص

واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم السبت 25-9-2021، حيث تراوح عيار 24 من 880 جنيه إلى 882 جنيه للجرام، وسجل عيار 22 نحو 807 جنيه للجرام.

و تراوح سعر عيار 21 من 766 إلى 769 جنيه للجرام، ، وعيار 18 سجل 659 جنيه للجرام، وعيار 14 سجل 510 جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12 نحو 437 جنيه للجرام.

وسجلت الأونصة 27,439 إلى 27,510، بينما تراوح الجنيه الذهب بين 6,176 إلى 6,192 جنيه وسجل الكيلو 882,286 إلى 884,571.

وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار،





