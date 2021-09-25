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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 25 سبتمبر 2021

الذهب
الذهب
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واصلت أسعار الذهب استقرارها اليوم السبت  25-9-2021،  حيث تراوح عيار 24  من 880 جنيه  إلى  882 جنيه للجرام، وسجل عيار 22  نحو   807  جنيه للجرام.
و تراوح سعر عيار 21 من 766  إلى 769 جنيه للجرام، ، وعيار 18  سجل  659  جنيه للجرام، وعيار 14   سجل  510  جنيه للجرام، وجاء سعر عيار 12  نحو 437  جنيه للجرام.
وسجلت الأونصة 27,439  إلى  27,510، بينما تراوح الجنيه الذهب  بين 6,176  إلى  6,192 جنيه وسجل الكيلو 882,286  إلى  884,571.
وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار،


 

الذهب أسعار الذهب السبت استقرار أسعار عيار 21 عيار 24 عيار 18