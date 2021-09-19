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الأحد 19 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

التحفظ على 6 أطنان لحوم فاسدة عثر عليها داخل مخزن بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت جهات التحقيق بمديرية أمن القاهرة اليوم، التحفظ على كمية اللحوم عثر عليها داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة اَي مستندات تدل على مصدرها ، وإعداد تقرير فني بها تمهيداً لاعدامها ، كما أمرت بالتحفظ على مالك الثلاجة 24 ساعة على ذمة التحريات.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على ضاحب ثلاجة بحوزته 6 أطنان لحوم مستوردة قبل بيعها على المواطنين ونجحت مباحث التموين بالقاهرة ، في ضبط 6 أطنان لحوم مستوردة بدون بيانات"مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للااستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية"بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

القاهرة لحوم السلع الغذائية