حمادة السعيد ينضم إلى "شارع 9"

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 06:51 م

انضم الفنان حمادة السعيد إلى طاقم عمل مسلسل "شارع 9"، الذي عاد صناعه لاستكمال التصوير منذ أيام قليلة، بعد توقف 10 أشهر تقريبا، بسبب التسويق ما دفع فريق العمل للتوقف عن تصويره.

ويجسد السعيد في المسلسل شخصية أنانية لا يحب غير نفسه وتشاركه معظم المشاهد الفنانة منة عرفة.

مسلسل "شارع 9"، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

ويشارك في بطولة المسلسل رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي ، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي ، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

يدور المسلسل حول المشاكل التي تهم الأسرة المصرية، مثل علاقة الأب لأبنائه، ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت، ومشاكل الزواج العرفي والسري.

الجدير بالذكر أن حمادة السعيد شارك في المسلسل التلفزيوني "يا ريت"، من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وبطولة كل من ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، باميلا الكيك، هاني عادل، منى واصف، جوزيف بو نصار.