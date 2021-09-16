الغضبان: «اللي هيستثمر في سيناء ربنا هيبارك له.. دي أرض تجلى عليها الله»

الخميس 16/سبتمبر/2021 - 02:30 م

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية تكتب تاريخًا جديدًا من بورسعيد، وخطة تنمية منطقة شرق بورسعيد، تجعلها بحق قاطرة تنمية مصر، مضيفا: “احنا جامدين.. وأنجزنا كل الإجراءات المحفزة للاستثمار لنعمر أرض سيناء التي تجلى عليها الله سبحانه وتعالى.. الأرض المباركة.. ونصيحتي لكل مستثمر: لما تيجي لسيناء ربنا هيبارك لك ويبارك في استثماراراتك لأن أهلها أجمل أهل”.

وأضاف خلال منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة، الذي ينعقد على مدار يومين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، اليوم نحتفل بنجاحاتنا بعد إنشاء قناة السويس الجديدة وأنفاق السويس التي تربط بين سيناء ومصر الأم وقارتي أفريقيا وآسيا، والتي أنشئت في وقت قياسي، واليوم صنع المصريون أرضا جديدة أكثر من 164 كيلومترا مربعا لنعمر ونبني عليها مصانع، كما أن لدينا أجود أنواع الأراضي الزراعية، واليوم نبني ونعمر مدينة سلام مصر، ونواصل البناء لنحقق أحلامنا.

وأضاف المحافظ: "بعد 3 سنوات عمل شاق لعمل بنية تحتية، انتهينا من مدينة "سلام مصر"، كما نعمر المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد ونشغّل أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، فمدينة بورسعيد أصبحت قبلة الاستثمارات العالمية، ونخاطب المستثمرين الأجانب وأشقائنا العرب والمستثمرين المصريين ونقول لهم أهلا وسهلا إحنا جاهزين".