إبداعات البوابة| "كنت ماشي" قصيدة لعبدالله وليد

“كنت ماشي”
كنت ماشي عادي جداً
ساحل كوم أحلام ورايا
بسعي وأتعب واشقي جداً
زي ساقية بدون نهاية
ظني صاحبي يكون فدهري
زي وشي يكون مرايا
أبقي فاكر وانسي عمداً
اللي مش أصيل معايا
أنا طبعي عندي
وقلمي غاية
إنا من صبايا
جدع
مين يكون أجدع
فدهركم ساند
جامد زي الوتد
مسندش علي مخلوق
أسند علي مخدع
أحسب وشوف العدد
ما كل شئ مردود
و لاصله دا بيرجع
وربنا موجود
منه هو المدد
بغير هذا الصدد
الجودة بالموجود
حتي في العلاقات
وأنا قلبي مش موجود
لو لسه بسمع عود
أبقي عشان بفتكروا
ينبض بين ضلوعي
وغيري اللي محتكروا
تملي انا فاكر
طب هما بيفتكروا
ما الدنيا دوامة
وزحمة كما المترو
ممكن يكونوا حاسين
يمكن يكون نسيو
مشتاق واكلني حنين
لكن طبعهم اسيو
لقوا مينا لمراكبهم
عليها خلاص رسيو
قصيدة لعبدالله وليد