مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة الادمان يطلقان مبادرة لتوعية طالبات مدارس التعليم الفني

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:34 م

أعلنت مؤسسة شباب القادة، تعاونها من خلال برنامجها "هي تقود" مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، إطلاق مبادرة لتوعية طالبات البرنامج عن الاضرار السلبية للادمان، ضمن فعاليات علي مدار ٤ أيام في ٤مدارس، وهم مدرسة القاهرة فنية صناعية بنات و مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية, مدرسة الاسماعيلية الكهربائية الصناعية و سلحدار فنية صناعية بنات.

وقال أحمد فتحي المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، إن هذا التعاون جاء انطلاقا من توجه الدولة للحفاظ علي صحة شبابها, وحرص مؤسسة شباب القادة علي دعم وتوجيه طالبات التعليم الفني لما يمتلكون من امكنيات واعدة التي من شأنها أن تساهم في تنمية المجتمع المصري.



وأضاف فتحي :"نعلم أن طالبات برنامج هي تقود تحولن لقدوات في مدارسهن, لذلك نعمل على نشر الوعي و مكافحة الادمان من خلالهن, وكان من الضروري أن نفعل التعاون مع صندوق مكافحة الادمان، ونأكد أننا سوف نرى التأثير الايجابي لتلك المبادرة في المستقبل القريب".



من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، أن الصندوق يولى اهتماما كبيرا بتنفيذ البرامج التوعوية لحماية طلاب المدارس والجامعات من الوقوع فى براثن الادمان، حيث يتم تنظيم أنشطة وبرامج عن أضرار تعاطى المخدرات بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للطلاب ضمن برنامج "اختار حياتك" وخلال العام الماضى تم تنفيد أنشطة بـ2000 مدرسة على مستوى الجمهورية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات .

‎يشار إلى أن برنامج هي تقود هو اول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر, حيث يبحث البرنامج عن الطالبات ذات المهرات الريادية و أصحاب الافكار المبتكرة, و يقدم لهن الدعم حتى يبصحوا رائدات أعمال في المستقبل و يحولوا أفكارهم لمشاريع علي أرض الواقع توفر لهم دخل ثابت و تساهم في الأقتصاد المصري.

‎كما أن البرنامج هو واحد من ثلاث برامج تعمل عليهم مؤسسة شباب القادة و هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف الي دعم الشباب المصري.