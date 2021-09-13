الإثنين 13 سبتمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 13 سبتمبر 2021

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم  الاثنين 13 سبتمبر 2021 في البنوك الحكومية والخاصة، وسجل في البنك المركزي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتراجع التضخم الأساسي في مصر الشهر الماضي، ما يدعم تثبيت أسعار الفائدة بمصر، التي تعد من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

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