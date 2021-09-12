شاهد.. "هاتريك" محمد صلاح في مرمى ليدز يونايتد

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 02:28 م

تطلع النجم المصري محمد صلاح لمواصلة هوايته في هز الشباك والوصول إلى الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ليدز يونايتد مساء اليوم الأحد على ملعب " ايلاند رود" في الجولة الرابعة من البيريميرليج.

ويتسلح الفرعون المصري بذكريات جيدة أمام ليدز بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى الفريق الموسم الماضي باللقاء الذي جعهما في مباراة الافتتاح للريدز والذي انتهى بفوز ليفربول برباعية مقابل 3 أهداف في مباراة مثيرة جدا.

ويمتلك محمد صلاح 99 هدفا في الدوري الإنجليزي سجلها مع ليفربول 97 وهدفين عندما كان في صفوف تشيلسي.

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول على "تويتر" تحفيز النجم المصري مواجهة ليدز يونايتد بفيديو من مباراة الموسم الماضي وكتبت: فيها فى مثل هذا اليوم من العام الماضي سجل صلاح هاتريك فى ليدز.

وأحرز محمد صلاح هدفين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي خلال 3 مباريات وصنع مثلهما.