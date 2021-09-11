محافظ سوهاج: 457 مشروعا للصرف الصحي بالقرى المستهدفة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 11:41 ص

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عدد مشروعات الصرف الصحي التي بدء العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" قد بلغ 110 مشروعات، وذلك من إجمالي 457 مشروعا للصرف الصحي بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى أن المبادرة تعد نقلة نوعية في المجتمعات الريفية لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإحداث فارق يشعر به المواطن في كافة المجالات .

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال مشروعات الصرف الصحي قد بدأت بعدد 21 قرية بمركز البلينا وهي " الإصلاح، الحجز، الحرجة بالقرعان، السلماني، الساحل بحري، نجوع مازن، أولاد عليو، منشأة برديس، برخيل، الحرجة قبلي، العوكلية، الشيخ بركة، التوادر، يعقوب،العساكرة، الباسكية، بني منصور، الحبيل والشلولية، عرابة أبيدوس، الزواتنة القبلية، الحرجة بحري "، مشيرا إلى بدء الأعمال في عدد 11 قرية بمركز المراغة وهي "بهتا، السمارنة، العمور، بني وشاح، البهاليل، نجع أبو عوض، الشيخ يوسف، نجع طايع، اقصاص، ناحية عامر، باصونة".

كما بدأت الأعمال في 29 قرية بمركز المنشاة وهي " الباجية، الحريزات الغربية، البواريك، الزوك الشرقية، الحريزات الشرقية، الكواملقبلي، الدناقلة، الهماص، خارفة المنشاة، الزارة، الشهداء، الأحايوة، النويرات، عوامر العسيرات، الدويرات، روافع العيساوية، العنبرية، جزيرة المنتصر، أولاد سلامة، الزوك الغربية، الرويهب، كوم بدار، أولاد علي، الخنانسة شرق، الرشايدة، الخنانسة غرب، العمايدة، السقرية، المنشأة".

وأضاف " الفقي " أنه في مركز ومدينة جرجا تم بدء أعمال مشروعات الصرف الصحي في 22 قرية وهي " البربا، العوامر قبلي، خارفة جرجا، بندار الرملية، الزنفور، الرقاقنة، الجواهين، كوم الصعايدة، كوم اشكيلو، المشاودة الغربية، المجابرة، الزواتنة البحرية، مزاتة والشيخ جبر، الغباشي، بني عيش، الغباشي، البياضي والقرية، المساعيد، خارفة جرجا، البربا، الرقاقنة، الخلامية ".

وفي مركز ومدينة دار السلام تم بدء الأعمال بعدد 7 قرى وهي " البلابيش بحري، أولاد سالم بحري، أولاد طوق غرب، نقنق، النغاميش،النصيرات، الخيام "، لافتا إلى بدء العمل في عدد 8 قرى بمركز ساقلتة وهي " الكتكاتة، الفراسية، الرياينة بالحاجر، نجوع بني واصل، القرامطة شرق، نجوع الرياينة، الحرادنة، العوامية".

وفي مركز ومدينة طما تم بدء الأعمال في 12 قرية وهي " تل الزوكي، نزلة الدويك، كوم العرب، مشطا، العزبة المستجدة، العتامنة، الشيخ عمار، سليم، القرية بالدوير، الأغانة، القطنة، كوم غريب " .

وأكد " الفقي " على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أية معوقات، للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المواطن السوهاجي سوف يشعر بنتائج تلك المشروعات في القريب العاجل .