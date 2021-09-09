سيد عبد الحفيظ: أعتذر لجمهور الأهلي على ضياع بطولة الدوري

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:56 ص

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه من المقرر إقامة معسكر استعدادا لمباراة السوبر مع طلائع الجيش، المقررة 21 من الشهر الجاري.

وقال خلال لقائه في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أغلقنا صفحة الدوري ونتعلم من أخطائنا، وننافس على 9 أو 10 بطولات الموسم المقبل».

وسخر سيد عبد الحفيظ من مقولة «رغبة اتحاد الكرة في منح الدوري للأهلي» قائلا «كام واحد مسك الاتحاد زملكاوي، وكم عدد البرامج الرياضية الأهلاوية»، متسائلا «كيف يوجه لنا سباب في حضور طارق يحيى مئات المرات».

وروى عبد الحفيظ تفاصيل موقف تدخل فيه لمنع جمهور الأهلي من توجيه السباب إلى طارق يحيى خلال مباراة للأهلي أمام مصر المقاصة معلقا «ممكن أدخل الجنة بسببه».

وتابع «لا أشاهد قناة الزمالك بكتب سيد عبد الحفيظ على اليوتيوب طلع خالد الغندور، أدركت أنه يتحدث عني بشكل مكثف، واندهشت من تصريح يطالبني فيه بعدم الحديث عنه، لم أفهم هل يعتقد أنني أتخذه مثلا أعلى».

وأضاف «خالد الغندور ليس صديقي، لكن أعتز بصداقة أيمن عبد العزيز وعبد الواحد السيد ووليد صلاح عبد اللطيف، والعديد من نجوم الزمالك الذين خاضوا مباريات مع جيلي».

وعلق على ما تردد بشأن شعار الأهلي فوق الجميع «لست مطالبا بشرح الشعار، أي حاجة مش هيقدر يعملها، هيفضل ماشي وراك عشان تغيرها، الشعار يعني إعلاء مصلحة القلعة الحمراء.

https://www.youtube.com/watch?v=Hpu_UT70GhQ



وأكد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب هو الأسطورة الرياضية في مصر، ومحمد صلاح بمثابة الأسطورة القادمة، معربا عن أمنياته بالتوفيق الكامل لنجم ليفربول.

ووجه رسالة إلى جمهور الأهلي «أكرر أسفي كون أعلم أن بطولة الدوري محببة لكم، ونتمنى إحراز العديد من البطولات الموسم المقبل بفضل تشجيعكم».