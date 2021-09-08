السيسي: اتفاقية التجارة الأفريقية تمثل دافعا قويا لتعزيز التكامل بين دول القارة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:23 ص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تحقيق التكامل الأفريقى من خلال تفعيل الآليات التنفيذية، لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن التكامل الأفريقي يعد محورًا مهمًا من محاور النقاش في هذا المنتدى، وتمثل اتفاقية التجارة الأفريقية دافعًا قويًا للمضي نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة.

وأضاف "السيسي" في خلال كلمته اليوم بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، اليوم الأربعاء، أنه توجد فرص هائلة للتطلع نحو دور محورى لمستقبل الاقتصاد العالمى.

وتابع، أن تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغًا أكثر ابتكارًا لصنع القرار ووعيًا أكثر بالمخاطر المحتملة ونهجًا متوازنًا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والمستدامة الخضراء، لتلبية تطلعات شعوب العالم.

يذكر أن اليوم يشهد انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.