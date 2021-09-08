أعلنت وزارة الصحة التونسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 675771 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23901 حالة.
بوابة العرب
كورونا في تونس.. 580 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة التونسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة.