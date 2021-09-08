الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. 580 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 675771 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 23901 حالة.

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