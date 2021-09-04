تدريب 150 من الطاقم الطبي بجنوب سيناء على دورة دعم أساسيات الحياة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:15 م

قال الدكتور أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، انه جرى تدريب 150 فردا من الطاقم الطبي على دورة دعم أساسيات الحياة Basic Life Support BLS وهي الرعاية الأولى التي يقدمها المستجيب الأول أو مقدم الرعاية الصحية أو المتخصصين في السلامة العامة لأي شخص يعاني من ضيق التنفس أو السكتة القلبية أو يكون مجرى الهواء لديه مسدود، تقدم معرفة في الإنعاش القلبي الرئوي CPR، باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب الخارجية، للتخفيف من انسداد مجرى الهواء في المرضى من كل الأعمار، وتمثّل دورة دعم أساسيات الحياة الركيزة الأساسية في إسعاف وإنقاذ حياة المصابين.

وأضاف رخام في تصريح له اليوم السبت كما جرى تدريب عدد 40 طبيبا على دورة انعاش القلب المتقدمة لدعم الحياة (ACLS) كما جرى تدريب 10 من الفريق الطبى ليكونوا متدربين معتمدين فى المحافظة ، مشيرا إلى أن تلك التدريبات تتوافر لاول مره بمحافظة جنوب سيناء لتدريب الفريق الطبيه وسوف يتم تدريب باقي الفرق الطبية على مدار الاشهر المقبلة.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر لفريق الموارد البشرية بعضوية كلا من الدكتورة ندا جمال والدكتور عبد الله اشرف بمستشفى الطور على ما بذلوه خلال الدورة.



