العراق: السيطرة على حريق خطير داخل مستشفى أهلية وسط بغداد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:44 م

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم السبت، السيطرة على حريق خطير داخل مستشفى أهلية وسط بغداد، وإنقاذ المرضى والكوادر الطبية، وذلك بعد وصول النيران داخل غرفة تخزين أسطوانات الأكسجين.

وأضافت المديرية ـ في بيان ـ أن "فرق الدفاع المدني أنقذت وأخلت المرضى والكوادر الطبية في مستشفى (التاج) الأهلية بعد اندلاع حادث حريق طال غرفة تخزين أسطوانات الأكسجين نتيجة احتراق عدد من الكرفانات".

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت وسيطرت على النيران داخل غرفة تخزين أسطوانات الأكسجين بالوقت المناسب قبل انفجارها، وأخمدت النيران في الكرفانات المشتعلة، ومنعت امتداد ألسنتها إلى داخل ردهات المستشفى، وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم أضرارها المادية.