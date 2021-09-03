رونالدو يصل إنجلترا للانضمام لتدريبات مانشستر يونايتد

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:11 م

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مدينة مانشستر منذ قليل للانضمام لصفوف الشياطين الحمر بعد مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة أيرلندا عقب خلع القميص احتفالا بهدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

سجل رونالدو هدفين في مرمى أيرلندا ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدف دولي مع منتخب البرتغال ويتخطي رقم الإيراني على دائي.

كان مانشستر يونايتد أعلن منح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القميص رقم 7 بعد تنازل المهاجم الأوروجوياني كافاني عنه للأسطورة العائد للنادي بعد 12 عاما.

وأعلن مانشستر يونايتد عن القائمة التي يخوض بها دوري الأبطال والتي ضمت

حراسة المرمى: دي خيا ، هندرسون ، هيتون

خط الدفاع: ليندلوف ، بايلي ، ماجواير ، فاران ، دالوت ، شو ، تيليس ، بيساكا

خط الوسط : بوجبا ، ماتا ، لينجارد ، آماد ، فريد ، برونو، سانشو ، ماتيتش ، دي بيك ، ماكتوميناي.

خط الهجوم: رونالدو ، راشفورد ، كافاني ، مارسيل.