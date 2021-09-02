الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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بوابة البرلمان

برلماني يطالب بإيجاد حلول للقضاء على مشكلة الأمية نهائيا

صورة ارشفية
صورة ارشفية
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وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، قرار مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بالموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد بأنه تفكير من خارج الصندوق لمواجهة مشكلة الأمية.

ووجه "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير لرئيس جامعة القاهرة وجميع قيادات هذه الجامعة العريقة على هذا القرار المهم مطالباً من المجلس الاعلى للجامعات الحكومية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة فى اجتماعاتهما القادمة استصدار قرار مماثل للقرار الصادر من جامعة القاهرة حتى يكون لجميع الجامعات الحكومية والخاصة دورها ومشاركتها المجتمعية للقضاء على مشكلة الأمية فى مصر نهائياً.

وأعرب عضو مجلس الشيوخ، عن أسفه الشديد لاستمرار مشكلة الأمية فى مصر لعقود طويلة بسبب فشل السياسات والخطط فى مواجهة هذه المشكلة مطالبا بإيجاد حلول من خارج الصندوق لهذه المشكلة مثل قرار مجلس جامعة القاهرة الذى سيكون له تأثيره الإيجابي للمشاركة فى حل مشكلة الأمية. 

وطالب الصالحى، من جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تشارك بجدية فى مواجهة مشكلة الامية مؤكداً أن هناك دولاً بعد نجاحها فى حل مشكلة الأمية بدأت تتجه إلى حل مشكلات الامية التكنولوجية وتعليم ابنائها ممن تم محو أميتهم كيفية التعامل مع مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة.

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